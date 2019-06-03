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إعفاء مدير جامعة الطائف من منصبه

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جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

ودع مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان زملاءه في الجامعة، عقب صدور أمر سامٍ بإعفائه من منصبه.

وأكد زمان في رسالة «واتس» لقروب أعضاء الجامعة، أن الأمر صدر بإعفائه من منصبه، مبينا أن وزير التعليم كلف الدكتور سعد الزهراني بإدارة الجامعة.

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وقال في تغريدة له على «تويتر» اليوم (الإثنين): «أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على الثقة الكريمة التي شرُفت بها خلال فترة عملي مديراً لجامعة الطائف».

وأضاف في أخرى «خالص الشكر لجميع الزملاء والزميلات وكلاء الجامعة والعمداء والعميدات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وجميع منسوبي الجامعة الذين شرُفت بالعمل معهم خلال الفترة الماضية، متمنياً لجامعة الطائف مزيداً من التقدم، ولوطننا الغالي دوام الأمن والرخاء».

وكان قرار تعيين الدكتور زمان صدر قبل ثلاثة أعوام وتحديدا في رمضان 1437هـ، فيما صدر إعفاؤه أمس كأقل لفترة مدير جامعة في .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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