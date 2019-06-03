شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان: تجاوزنا مشكلة انقطاع الكهرباء.. نتمنى أن لا تتكرر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الختارش (جازان)

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، حل مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة، وبصدد مناقشة الخطط المستقبلية والمشاريع التنموية الأخرى، متمنيا أن لا يحدث ذلك مرة أخرى.

جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم (الإثنين)، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي، والرئيس التنفيذي للشركة فهد حسين السديري، وممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، مبينا أن انقطاع الكهرباء الذي شهدته المنطقة الجنوبية حظي باهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الداخلية، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ولفت الأمير محمد بن ناصر إلى أن جازان منطقة حدودية وقريبة من خطوط العدو، وعلى الرغم من ذلك تعيش في أمن وأمان، وسط حركة اقتصادية مزدهرة. وأضاف «تربطنا باليمن الشقيق روابط قربى واجتماعية واقتصادية، وتدخلنا في اليمن لم يكن إلا بطلب من الحكومة الشرعية، ونتمنى لهم دائما التقدم والازدهار والأمن الذي يسعى إليه الجميع».