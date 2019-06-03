شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.
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