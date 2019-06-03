، 350 فعالية تنطلق غدًا في "موسم العيد".. وترسم الفرحة في مختلف المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - عروض عالمية ومسارح تزدان بالنجوم.. ومتاجر تفتح أبوابها على مدار الساعة

مع إعلان هلال الفطر تنتظم فعاليات "موسم العيد" وروزنامتها التي تنشر الترفيه والمرح في كل مكان، وتبث البهجة بأكثر من 350 فعالية ترفيهية في 90 مدينة حول السعودية.

تجربة غير مسبوقة تنتظر المصطافين والزوار والأهالي، تشتمل على أكثر من 50 فعالية نوعية، أعدتها "مواسم السعودية 2019"؛ لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، يتم تقديمها في مختلف مناطق السعودية، وتركز على ست مدن رئيسة في الرياض والدمام وجدة والأحساء والمدينة والطائف، وتقدم العروض العالمية ومهرجانات السريك والألعاب النارية والمسرحيات.

وتشمل خارطة العيد عشرة مهرجانات للعيد، و8 عروض سيرك عالمية، و3 عروض ألعاب نارية، و15 عرضًا عالميًّا للأطفال، و11 مسرحية، و7 حفلات غنائية.

هوية مشتركة

يستعيد "موسم العيد" صياغة الفرح عبر هوية موحدة، تجمع المحبة والاحتفال والمتعة والفرح والسعادة واللمة والسعادة، عبر تجارب عاطفية، تعزز الفرح، وتجسد الأغنية، وتنير المدن.. كما تجسد تجربة العيد حسيًّا من خلال المطاعم والمراكز التجارية والفنادق والفعاليات.

وتحمل الهوية بصمات برنامج جودة الحياة من خلال تطوير قطاع السياحة والترفيه في السعودية، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل. كما يخلق البرنامج الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، يما يسهم في جعل اقتصاد السعودية أكثر ازدهارًا وتنوعًا، والمجتمع السعودي أكثر حيوية.

وتنسجم هوية الموسم مع مكانة السعودية في العمق العربي والإسلامي، من خلال إبرازها مستقبلاً كهوية عالمية، تحتفي بعيد الفطر المبارك. كما تسهم القطاعات الحكومية والخاصة في إنتاج شراكة، تثمر رسم البهجة وصناعة المبادرات السياحية والأنشطة الترفيهية في مختلف مدن السعودية ومحافظاتها.

روزنامة فرح

وتمتد الفعاليات لتضيء ليالي المدن، وتعمرها باللمة والمحبة؛ إذ يتاح لأول مرة في المراكز التجارية بالسعودية عروض عالمية مع أبواب مشرعة للمقاهي والمطاعم وصالات السينما على مدار 24 ساعة.

وتتوافر الروزنامة للزوار على الموقع الإلكتروني لـ"موسم العيد" https:/ / saudiseasons.sa/ ar/. فيما يشتمل الموقع على مواقيت الفعاليات والعروض، وأماكنها، وحجوزات التذاكر.. ويتيح تحميل تطبيق الجوال الذي يسهل رحلة العيد، ويحددها عبر خارطة المدن والمواقع.

في الرياض يقدم الموسم حفلات للفنان محمد عبده ورابح صقر مع أنغام، ومسرحية عنتر المفلتر، ومسرحية فوق كوبري ستانلي، وأوركسترا من الستين للحين، وعروض ألعاب الخفة مع روب ليك، وفيفالديانو مدينة المرايا، ومهرجان وسيرك أمريكانو، وعرض لؤلؤة وألماسة، وسيرك الواز، والفن الأوروبي، ومسرح عالم لمسة - مسرحية الرسالة الضائعة، وكروز الترفيه، والألعاب النارية، والعصر الجليدي، ودورية المخلب، وباور رينجرز، وبارني، وبيبي شارك، وغيرها.

وفي الدمام يُقدَّم سيرك هوليود، وعرض شادو لاند، وحفلات لحسين الجسمي وأصالة، ولوليد الشامي ومحمد حماقي، ومسرحية ليلة زفاف المرحوم، ومسرحية رحلة بدينار ونص، وقرية العيد، وأرض المحبة، وتيليتابيز، وغيرها من الفعاليات.

وتستضيف الطائف حفلات خالد عبدالرحمن مع رامي عبدالله، وحاتم العراقي مع جابر الكاسر، ومهرجان السيرك الإفريقي، ومسرحية أشباح هونو لولو، وعرض قو نينجا، وعيدية الترفيه، ورجل الإطفاء سامي، وسونيك بووم، وحياتي جيرل.

وفي الأحساء تقدَّم حفلات العيد عبدالله الرويشد ونوال الزغبي، ومهرجان وسيرك دهشة، ومسرحية ميكي أفندي مش ماوس، ومسرحية عجائب وغرائب، وكرنفال العيد، والطائرات الورقية، والألعاب النارية في الهفوف، وعرض سبونج بوب سكوير بانتس، وبوب البناء.

وعلى مسرح المدينة المنورة، تقدَّم مسرحية فايز المالكي (أبو قدحة)، وعرض روشان، وسباركنت.. فيما تقدم في الخُبر احتفالات العيد بالألعاب النارية، وعرض ترانسفورمرز، وحصاني الصغير، وفرقة لايت بالانس.

ويخصص موقع الموسم مواعيد الفعاليات في 30 مدينة، وأماكنها، وفترتها، مع توفير خدمة الحجز المبكر للفعاليات، وتقديم عروض وتخفيضات بالمطاعم والفنادق وحجوزاتها تيسرًا على الزوار للاستفادة منها، والتمتع بتجارب سياحية في المناطق والمدن السعودية كافة.