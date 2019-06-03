، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك الأردن ،

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك الأردنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-03
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
11:32 PM
هنأه خلاله بحلول عيد الفطر
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.
، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك الأردن ،
المصدر : الخليج 365
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