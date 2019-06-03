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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي كافة بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال السفير أبي زيد: "يشرفنا أنا وزوجتي أن نحتفل معكم وأن نستمتع بكرم ضيافة أصدقائنا وشركائنا السعوديين، فهذه الأيام المباركة تسلط الضوء على العديد من السمات والقيم الرائعة التي يتميز بها الشعب السعودي التي نعتز نحن بها خلال وقتنا هنا، نتمنى لكم عيدًا مباركًا سعيدًا".
السفير الأمريكي لدى السعودية يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المباركوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-03
قدّم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي كافة بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال السفير أبي زيد: "يشرفنا أنا وزوجتي أن نحتفل معكم وأن نستمتع بكرم ضيافة أصدقائنا وشركائنا السعوديين، فهذه الأيام المباركة تسلط الضوء على العديد من السمات والقيم الرائعة التي يتميز بها الشعب السعودي التي نعتز نحن بها خلال وقتنا هنا، نتمنى لكم عيدًا مباركًا سعيدًا".
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
11:00 PM
قدّم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي كافة بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال السفير أبي زيد: "يشرفنا أنا وزوجتي أن نحتفل معكم وأن نستمتع بكرم ضيافة أصدقائنا وشركائنا السعوديين، فهذه الأيام المباركة تسلط الضوء على العديد من السمات والقيم الرائعة التي يتميز بها الشعب السعودي التي نعتز نحن بها خلال وقتنا هنا، نتمنى لكم عيدًا مباركًا سعيدًا".
، السفير الأمريكي لدى السعودية يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك ،
المصدر : الخليج 365
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