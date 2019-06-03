، أمير جازان: خادم الحرمين وولي العهد تابعا حادثة انقطاع الكهرباء لحظة بلحظة ،

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أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله - تابعا لحظة بلحظة حادثة انقطاع الكهرباء بالمنطقة الجنوبية، ووجها بسرعة وجود حلول جذرية لعدم انقطاعها.
وتفصيلاً، أوضح الأمير محمد بن ناصر، أن الحادثة المؤسفة التي شهدتها منطقة جازان والمناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين كانت عصيبة على الجميع، ولكن بفضل الله ثم بجهود المخلصين الذين عملوا على إعادة الأوضاع كما هي عليه عادت الأمور على طبيعتها.
جاء ذلك خلال اجتماعه الطارئ مع وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد حسين السديري وممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، وذلك لبحث إمكانية عدم تلافي ذلك مستقبلاً.
أمير جازان: خادم الحرمين وولي العهد تابعا حادثة انقطاع الكهرباء لحظة بلحظةفهد كاملي الخليج 365 2019-06-03
أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله - تابعا لحظة بلحظة حادثة انقطاع الكهرباء بالمنطقة الجنوبية، ووجها بسرعة وجود حلول جذرية لعدم انقطاعها.
وتفصيلاً، أوضح الأمير محمد بن ناصر، أن الحادثة المؤسفة التي شهدتها منطقة جازان والمناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين كانت عصيبة على الجميع، ولكن بفضل الله ثم بجهود المخلصين الذين عملوا على إعادة الأوضاع كما هي عليه عادت الأمور على طبيعتها.
جاء ذلك خلال اجتماعه الطارئ مع وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد حسين السديري وممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، وذلك لبحث إمكانية عدم تلافي ذلك مستقبلاً.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
10:59 PM
أكد أن القيادة وجهت بسرعة إيجاد حلول جذرية لتلافي حدوثها مستقبلاً
أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله - تابعا لحظة بلحظة حادثة انقطاع الكهرباء بالمنطقة الجنوبية، ووجها بسرعة وجود حلول جذرية لعدم انقطاعها.
وتفصيلاً، أوضح الأمير محمد بن ناصر، أن الحادثة المؤسفة التي شهدتها منطقة جازان والمناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين كانت عصيبة على الجميع، ولكن بفضل الله ثم بجهود المخلصين الذين عملوا على إعادة الأوضاع كما هي عليه عادت الأمور على طبيعتها.
جاء ذلك خلال اجتماعه الطارئ مع وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد حسين السديري وممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، وذلك لبحث إمكانية عدم تلافي ذلك مستقبلاً.
، أمير جازان: خادم الحرمين وولي العهد تابعا حادثة انقطاع الكهرباء لحظة بلحظة ،
المصدر : الخليج 365
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