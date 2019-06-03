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محمد بن مسعود - الدمام - اتفقت إدارة نادي الفتح مع لاعب وسط نادي أركا غدينيا البولندي "ميشال جانوتا" لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.
وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.
من جانب آخر، عبّر اللاعب "ميشال جانوتا " عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، موكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.
الفتح يتعاقد مع اللاعب البولندي "ميشال جانوتا"لموسمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03
اتفقت إدارة نادي الفتح مع لاعب وسط نادي أركا غدينيا البولندي "ميشال جانوتا" لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.
وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.
من جانب آخر، عبّر اللاعب "ميشال جانوتا " عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، موكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
10:35 PM
اتفقت إدارة نادي الفتح مع لاعب وسط نادي أركا غدينيا البولندي "ميشال جانوتا" لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.
وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.
من جانب آخر، عبّر اللاعب "ميشال جانوتا " عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، موكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.
، الفتح يتعاقد مع اللاعب البولندي "ميشال جانوتا"لموسمين ،
المصدر : الخليج 365
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