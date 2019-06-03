مرصد المجمعة: تعذّر رؤية هلال شوال وغداً المتمّم لشهر رمضان

أعلن مرصد المجمعة في حوطة سدير أنه تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هـ.

وأكد عدد من المترائين في سدير وتمير، تعذر رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، وأشاروا إلى أن وحدة الرصد لم تتمكن من الرؤية وتعذر رصد الغروب والشفق وتأكد عدم رؤية الهلال ، وبذلك يكون غداً الثلاثاء هو المتمّم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك . ومن المنتظر إعلان المحكمة العليا إصدار بيان بذلك خلال الساعات القادمة.