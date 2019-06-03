أعلن مرصد المجمعة في حوطة سدير أنه تعذّر رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هـ.
وأكد عدد من المترائين في سدير وتمير، تعذر رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، وأشاروا إلى أن وحدة الرصد لم تتمكن من الرؤية وتعذر رصد الغروب والشفق وتأكد عدم رؤية الهلال ، وبذلك يكون غداً الثلاثاء هو المتمّم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك . ومن المنتظر إعلان المحكمة العليا إصدار بيان بذلك خلال الساعات القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مرصد المجمعة: تعذّر رؤية هلال شوال وغداً المتمّم لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.