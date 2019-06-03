مرصد تمير يعلن ثبوت رؤية هلال شوال

أعلن مرصد تمير ثبوت رؤية هلال شوال وبذلك يكون الثلاثاء، أوّل أيام عيد الفطر في السعودية. ومن المنتظر إعلان المحكمة العليا إصدار بيان بذلك خلال الساعات القادمة.

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