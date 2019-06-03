الأربعاء أول أيام عيد الفطر في فلسطين

أعلن المفتي العام للديار الفلسطينية محمد حسين، عن تعذر رؤية هلال شوال، وعليه يكون غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والاربعاء اول ايام عيد الفطر.

في المقابل، أعلنت المحكمة العليا في السعودية رسمياً أن غداً (الثلاثاء)، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال.

وقالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين وذلك للنظر فيما يردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه ولشهادة عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، فإنها تقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

يشار إلى أن الكويت والعراق وتركيا ولبنان أعلنت أيضًا أن يوم الثلاثاء، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أعلنت مصر والأردن أن الاربعاء هو غرة شوال.