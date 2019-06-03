︎

. حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ، بمختلف مناطق المملكة الثلاثة عشر.

وجاءت الأوقات كالتالي:

الرياض سيكون وقت صلاة العيد تمام الساعة 5:18.

مكة المكرمة 5:57.

المدينة المنورة 5:46.

جدة 6:00.

الدمام 5:00.

نجران 5:47.

جازان 5:55.

أبها 5:55.

الباحة 5:53،.

تبوك 5:56.

الجوف 5:38.

القصيم 5:31.

الحدود الشمالية 5:30.

حائل 5:37.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواقيت صلاة عيد الفطر ١٤٤٠ هـ بمناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.