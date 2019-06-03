«مياه جازان» تطلق خطة طوارئ تشغيلية بعد عودة الكهرباء للمنطقة

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، تنفيذ خطة الطوارئ التي أعدتها للتعامل مع الظروف التشغيلية الطارئة، وذلك تزامناً مع ما شهدته المنطقة وبقية أجزائها الجنوبية من انقطاع للتيار الكهربائي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، خلال زيارته التفقدية للمنطقة برفقة الرئيس التشغيلي المهندس صالح الغامدي، والاجتماع باللجنة التنفيذية لتطبيق خطة طوارئ بالشركة والإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، استقرار الوضع التشغيلي بالمنطقة.

وطمأن الموكلي، العملاء بأن الخطط التشغيلية لتوزيع المياه وإيصالها للمستفيدين في المنطقة جيدة وتسير وفق الخطط المرسومة بعد تفعيل خطط الطوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير المياه من المصادر وتوزيعها عبر الشبكات لإيصالها إلى المستفيدين.

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وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بدأت في استقبال المياه المحلاة من محطات تحلية المياه المالحة بالشقيق، ويتم حالياً ضخ أكثر من 257 ألف متر مكعب يوميًا عبر الشبكات.

وأوضح الموكلي أن تنفيذ خطة الطوارئ يأتي انطلاقاً من استراتيجية شركة المياه الوطنية في التعامل مع هذه الحالات، من خلال الإدارات العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة المختلفة؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين بتوفير احتياجات المواطن والمقيم من المياه في مختلف الأوقات والظروف.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، بمتابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لكافة الإجراءات والأعمال التي نفذتها الإدارة للتعامل مع حالة انقطاع التيار الكهربائي لتوفير المياه للمستفيدين، وجميع الأعمال والخدمات التي تنفذها بالمنطقة والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.