منشآت تهنئ القيادة والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر



رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، باسمه -ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات «منشآت»- التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي كافَّة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وسأل «الرشيد»، الله -عز وجل- أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. وختم «الرشيد» قائلًا: «إن عيد الفطر المبارك يعد مناسبةً وفرحةً عظيمةً للمسلمين عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم أفراحه على الأمتين العربية والإسلامية».

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