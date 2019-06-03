السعودية اليوم / السفير الأمريكي يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

قدّم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال السفير أبي زيد : " يشرفنا أنا وزوجتي أن نحتفل معكم وأن نستمتع بكرم ضيافة أصدقائنا وشركائنا السعوديين، فهذه الأيام المباركة تسلط الضوء على العديد من السمات والقيم الرائعة التي يتميز بها الشعب السعودي التي نعتز نحن بها خلال وقتنا هنا، نتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا".

// انتهى //

22:25ت م

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الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسقدّم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي كافة بحلول عيد الفطر المبارك.وقال السفير أبي زيد : " يشرفنا أنا وزوجتي أن نحتفل معكم وأن نستمتع بكرم ضيافة أصدقائنا وشركائنا السعوديين، فهذه الأيام المباركة تسلط الضوء على العديد من السمات والقيم الرائعة التي يتميز بها الشعب السعودي التي نعتز نحن بها خلال وقتنا هنا، نتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا".// انتهى //22:25ت م0142

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