السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت



مكة المكرمة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.

// انتهى //

22:24ت م

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