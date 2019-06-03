السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين



مكة المكرمة 29 رمضان 1440هـ الموافق 3 يونيو 2019م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

// انتهى //

21:48ت م

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