السعودية اليوم / اليونسكو تعرب عن أسفها لمقتل صحفي تشادي أثناء أداء عمله

الأمم المتحدة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

أعربت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي عن بالغ أسفها لمقتل الصحفي التلفزيوني عبيد نانغباتنا في 25 من مايو الماضي، في تشاد.

ودعت أزولاي في بيان أصدرته اليوم، إلى توفير ظروف أمنية أفضل للصحفيين العاملين في مناطق الصراع، مفيدة بأن الصحفيين الذين يعملون في مناطق النزاع يتعرضون لخطر الإصابة أو القتل، وللحد من هذه المخاطر، من الضروري أن تُحترم بروتوكولات الأمان المصممة لحمايتهم احترامًا كاملًا.

وكان نانغباتنا قد أصيب، وهو يعمل في القناة التليفزيونية الحكومية "تيلي تشاد"، بجروح قاتلة عندما اصطدمت القافلة العسكرية التي كان يرافقها بلغم.

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21:39ت م

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