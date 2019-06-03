السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يتقدم المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك ويستقبل المهنئين



حفر الباطن 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

يؤدي صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الشريع.

ويستقبل سمو محافظ حفر الباطن المهنئين من الأهالي والمشائخ والمسؤولين بمقر الضيافة بالمحافظة صباح يوم العيد.

// انتهى //

21:34ت م

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