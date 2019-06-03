السعودية اليوم / سمو رئيس هيئة التقويم يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الهيئة أجمل التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتنا الرشيدة، وفي ظل الدعم اللا محدود والرعاية التي يحظى بها أبناء هذا الوطن من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والذين يدعون إلى كل ما من شأنه رفعة الوطن وفق رؤية ثاقبة وخطى ثابتة وحزم وعزم، ويضعون نصب أعينهم رفعة هذا البلد ورفاهية مواطنيه.

واختتم سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب تصريحه داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل صيامهم وسائر عباداتهم، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرفعة، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها وتمكينها.

// انتهى //

21:22ت م

0130



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الهيئة أجمل التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-.وسأل سموه الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتنا الرشيدة، وفي ظل الدعم اللا محدود والرعاية التي يحظى بها أبناء هذا الوطن من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والذين يدعون إلى كل ما من شأنه رفعة الوطن وفق رؤية ثاقبة وخطى ثابتة وحزم وعزم، ويضعون نصب أعينهم رفعة هذا البلد ورفاهية مواطنيه.واختتم سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب تصريحه داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل صيامهم وسائر عباداتهم، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرفعة، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها وتمكينها.// انتهى //21:22ت م0130

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