السعودية اليوم / مساعد وزير الخدمة المدنية يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

رفع معالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الشعب السعودي والعالم العربي والإسلامي بدوام السعادة والأمان.

وأكّد معاليه أن مناسبة العيد المبارك تحلّ علينا في كل عام والشعب السعودي يزداد حباً وولاءً لقيادته الرشيدة، معبراً عن ذلك الحب والولاء بالبذل والعطاء وعبر العديد من مظاهر الوحدة والالتفاف حول القيادة، التي بدورها لم تتوانى في بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الرخاء المعيشي والاستقرار الاقتصادي لمملكتنا الغالية عبر خططها التنموية الطموحة المتعددة من أجل ضمان المستقبل الواعد للشعب السعودي وأجياله القادمة، ولأجل أن تكون بلادنا في مصاف الدولة العالمية الرائدة في كافة المجالات.

وأشاد مساعد وزير الخدمة المدنية بالجهود المشهودة التي بذلتها كافة قطاعات الدولة وموظفوها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لأجل تسخير كافة الإمكانيات لخدمة زوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك في كل عام، وذلك ما يمثل التزاماً تاريخياً من قبل حكومة المملكة العربية

واختتم السلمي تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يسدد خطاهما، ويديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الأمن والاستقرار.

// انتهى //

21:19ت م

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الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع معالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الشعب السعودي والعالم العربي والإسلامي بدوام السعادة والأمان.وأكّد معاليه أن مناسبة العيد المبارك تحلّ علينا في كل عام والشعب السعودي يزداد حباً وولاءً لقيادته الرشيدة، معبراً عن ذلك الحب والولاء بالبذل والعطاء وعبر العديد من مظاهر الوحدة والالتفاف حول القيادة، التي بدورها لم تتوانى في بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الرخاء المعيشي والاستقرار الاقتصادي لمملكتنا الغالية عبر خططها التنموية الطموحة المتعددة من أجل ضمان المستقبل الواعد للشعب السعودي وأجياله القادمة، ولأجل أن تكون بلادنا في مصاف الدولة العالمية الرائدة في كافة المجالات.وأشاد مساعد وزير الخدمة المدنية بالجهود المشهودة التي بذلتها كافة قطاعات الدولة وموظفوها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لأجل تسخير كافة الإمكانيات لخدمة زوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك في كل عام، وذلك ما يمثل التزاماً تاريخياً من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج وزوار بيت الله الحرام، ما جعلها تحظى بالاحترام والامتنان الكبير لدى الشعوب في العالمين العربي والإسلامي.واختتم السلمي تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يسدد خطاهما، ويديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الأمن والاستقرار.// انتهى //21:19ت م0127

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