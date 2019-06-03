السعودية اليوم / نائب وزير الخدمة المدنية يهنّئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

رفع معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عزو جل أن يعيده على المملكة العربية

وقال معاليه: إنّ هذه المناسبة فرصة سانحة لتجديد الولاء والعرفان لقيادتنا الرشيدة أدام الله عزها وأيّدها بنصره وتمكينه، نظير جهودها الجبارة والكبيرة في خدمة شعب المملكة العربية السعودية وما توليه من اهتمام تاريخي بخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، حيث شهدنا كما هو في كل عام ما يسر الخاطر ويفرح النفس في موسم العمرة بشهر رمضان المبارك، عبر كافة الإمكانيات والتسهيلات والطاقات السعودية التي تبذل كل ما بوسعها من أجل راحة المعتمرين وتوفير سبل أداء العمرة لهم بكل يسر وسهولة، ما جعل ذلك محط إعجاب الجميع وامتنانه من كافة المعتمرين سواء من داخل المملكة أو من خارجها من زوارها من العالمين العربي والإسلامي.

واختتم نائب وزير الخدمة المدنية تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها نعمة الأمن والأمان، ورغد العيش تحت ظل قيادتها الرشيدة.

// انتهى //

21:10ت م

0124



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عزو جل أن يعيده على المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً كلّ عام وهي ترفل بحلل الرخاء والتنمية تحت ظلّ قيادتها الرشيدة.وقال معاليه: إنّ هذه المناسبة فرصة سانحة لتجديد الولاء والعرفان لقيادتنا الرشيدة أدام الله عزها وأيّدها بنصره وتمكينه، نظير جهودها الجبارة والكبيرة في خدمة شعب المملكة العربية السعودية وما توليه من اهتمام تاريخي بخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، حيث شهدنا كما هو في كل عام ما يسر الخاطر ويفرح النفس في موسم العمرة بشهر رمضان المبارك، عبر كافة الإمكانيات والتسهيلات والطاقات السعودية التي تبذل كل ما بوسعها من أجل راحة المعتمرين وتوفير سبل أداء العمرة لهم بكل يسر وسهولة، ما جعل ذلك محط إعجاب الجميع وامتنانه من كافة المعتمرين سواء من داخل المملكة أو من خارجها من زوارها من العالمين العربي والإسلامي.واختتم نائب وزير الخدمة المدنية تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها نعمة الأمن والأمان، ورغد العيش تحت ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //21:10ت م0124

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير الخدمة المدنية يهنّئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.