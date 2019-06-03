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2019-06-03 هنا موعد صلاة عيد الفطر غدًا في مختلف مناطق المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوقات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ، بمختلف مناطق المملكة الثلاثة عشر. وجاءت مواعيد صلاة عيد الفطر كما يلي: الرياض سيكون وقت صلاة العيد تمام الساعة 5:18. مكة المكرمة 5:57. المدينة المنورة 5:46. جدة 6:00. الدمام 5:00. Advertisements نجران 5:47. جازان 5:55. أبها 5:55. الباحة 5:53،. تبوك 5:56. الجوف 5:38. القصيم 5:31. الحدود الشمالية 5:30. حائل 5:37.









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