هيئة الترفيه تصنع البهجة في عشرة مهرجانات تقدم المتعة بمناسبة #عيد_الفطر_المبارك

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

أعدت الهيئة العامة للترفيه ضمن مشاركتها في “موسم العيد” الذي ينطلق أول أيام العيد ولمدة خمسة أيام، عشرة مهرجانات مجانية كبرى تهدف إلى تقديم المتعة لمختلف أفراد العائلة وتزخر بالعديد من العناصر الترفيهية. وتبدأ المهرجانات يوم الرابع من يونيو الجاري إلى الثامن من الشهر نفسه، حيث تقام في الرياض، فعالية “كروز الترفيه” في حديقة الملك عبدالله بالملز يشاهد الحضور فيها عرض المسيرة الكبرى والفقاعات والكتاب المتجول، إضافة إلى عروض الخفة والمسرحيات الكوميدية.

أما فعالية “عيد فايبز” الواقعة في منتزه الحزام بحي الرفيعة، فستقام فيها العديد من العروض المخصصة للأطفال، وألعاب الـ”بينت بول” والتسلق وتحدي التوازن، إضافة إلى العرضة السعودية. وسيكون الجمهور على موعد مع فعالية “بهجة الرياض” المقامة في ساحة العروض والاحتفالات في الدائري الشرقي، التي تشتمل على العديد من الأنشطة الترفيهية منها حرب النجوم والأضواء العابرة، والمخلوقات الفضائية الرمادية، والرجال الآليين المضيئين، وكرة التجوال البحرية التفاعلية والكثير من العروض المميزة.

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في حين ستقام في حديقة الملك فهد الوطنية بالرياض أيضاً، فعالية “مضوي” وفيها عروض الضوء والترفيه المتجول وركن الأطفال والرسم وجناح التصوير. وفي شرق المملكة وتحديداً في الدمام فتقام فعالية “قرية العيد” في منتزه الملك فهد (لايف بارك)، وتحتوي على أنشطة عدة منها طيران الأبطال وحبل الإنزلاق، والغوص في الهواء، إضافة إلى الفرق الشعبية المتجولة، كما سيستمتع الجمهور في الخبر بفعالية “احتفالات العيد” التي سيكون مسرحها الواجهة البحرية والمكونة من فرق استعراضية وحركات بهلوانية ضمن المسرح الرئيسي إضافة إلى الألعاب النارية التي تطلق بالتفاعل مع الموسيقى.

وفي الأحساء، يقام في حديقة الملك عبدالله “كرنفال العيد” الذي يشتمل على عروض الطبول المضيئة والكراسي المتوازنة وعروض الليزر وروبوتات الليزر المتحركة، ونجوم التوازن على الكراسي وعرض العجلة البهلوانية، وفي فعالية مجانية أيضاً، تقام في الأحساء فعالية “الطائرات الورقية” في منتزه جواثا التاريخي، حيث يشاهد الجمهور العرض السعودية وعروض فقاعات الصابون وعروض التصوير وعروض الطائرات الورقية المدهشة, إضافة إلى النحت على الرمال والمسابقات والألعاب الخاصة بالأطفال.

وفي الطائف، تقام في منتزه الردف عروض النافورة الراقصة والليزر والألعاب النارية ومسرح الدمى والفولكور السعودي والعروض المائية “فلاي بورد”، وألعاب ومسابقات الأطفال ، ولمعرفة المزيد من الفعاليات وأماكنها وأوقات وطريقة الدخول يمكنكم زيارة منصة الترفيه الأولى في المملكة: عيشها: https://enjoy.sa تطبيق الهواتف الذكية: Enjoy Saudi تويتر: @Enjoy_saudi أنستغرام: @Enjoy_saudi موسم العيد: https://www.saudiseasons.sa حساب الموسم على تويتر: @Eidseason .