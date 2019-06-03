السعودية | موسم جدة ينطلق بـ150 فعالية في 5 وجهات.. وهذه التفاصيل

شكرا لقرائتكم موسم جدة ينطلق بـ150 فعالية في 5 وجهات.. وهذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت اللجنة المنظمة لفعاليات "موسم جدة" أكثر من 150 فعالية، يعرض أغلبها لأول مرة، بأسعار تنافسية منخفضة 25 في المئة عن سعرها الطبيعي العادل، وذلك لتعزز إسهام المملكة في مجالات الفنون والثقافة، والرياضة والترفيه، وكشفت اللجنة رسمياً عن تفاصيل الموسم الأول من نوعه، الذي ستشهده المدينة خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو في خمس وجهات رئيسية داخل المدينة وأخرى حولها.

وأوضح المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على "موسم جدة"، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بهذه المناسبة، أن "موسم جدة" يهدف إلى توفير أفضل الفعاليات العالمية الترفيهية والسياحية والثقافية المتنوعة، بأسعار لا يمكن مقارنتها بأي سوق في المنطقة ولا عالمياً، وهذا جزء من رغبة القيادة في أن يكون هناك تشجيع للمواطن والمقيم على المشاركة.

وقال إنه لطالما عرفت جدة بأنها وجهة أساسية لأنشطة البحر والمياه سواء لسكانها أو لزوارها، ولهذا عرفت بعروس البحر الأحمر، ولعل أهم ما يميز جدة عن باقي مدن المملكة كونها ملتقى الثقافات المتنوعة وطبيعتها البحرية الثرية، فضلاً عن تاريخها الضارب في القدم لأكثر من ثلاثة آلاف عام مضت.

كما أوضح أبو زنادة أن مبادرة "موسم جدة" جاءت لتؤكد مكانتها باعتبارها العاصمة التجارية للمملكة، وممر القوافل على مدى عقود من الزمن، وتدفع باتجاه تطوير البنية التحتية السياحية للمدينة من خلال تمكين الشباب السعودي وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات المباشرة لدعم النمو الاقتصادي للمدينة.

إلى ذلك اعتباراً من الخامس من شوال، سيعيش أهالي جدة وزوارها على مدى 41 يوماً أجواء غير مسبوقة، وتجربة استثنائية لم تشهدها عروس البحر الأحمر من خلال أجندة حافلة بمختلف أنواع الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية الموجهة للفئات العمرية كافة، التي ستروق لأذواق الزوار كافة، وستلبي تطلعاتهم، بكوادر وطنية، وبأسعار مدعومة من قبل الدولة.

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فعاليات منوعة في جهات مختلفة

وخلال "موسم جدة"، ستستضيف منطقة جدة التاريخية (البلد)، وحي الحمرا، والواجهة البحرية، وأبحر، ومدينة الملك عبدالله الرياضية، كوكبة من الشخصيات العربية والعالمية، وسيقام عدد من البطولات والمهرجانات الدولية، حيث ستحتضن منطقة جدة التاريخية ورشاً ومعارض إبداعية للحرف التقليدية والفنون الحجازية.

وفي الواجهة البحرية، ستحضر كوكبة من المطاعم الشهيرة عالمياً، إضافة إلى مهرجانات عالمية ستعيد تعريف التسوق والتنزه على ساحل البحر الأحمر، كما ستكون هناك عروض للشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال، ستصاحبها ورش فنية تم تخصيصها لهم.

وسيتحول كورنيش جدة الأوسط إلى واجهة مضيئة ذات طابع بحري يوفر للزوار الأنشطة الترفيهية تشمل المسرح في البحر، والمعالم السياحية الفنية والأخرى التفاعلية، كما سيقام عدد من المسرحيات العربية والعروض العالمية الأخرى.

وستنتشر المطاعم المميزة في أبحر، بأسلوب جديد، والسيرك المثير بطريقة معاصرة أكثر تشويقا، كما ستقام عروض فلكلورية وفنية متنوعة، إلى جانب بطولة صيد الأسماك والكثير من الخيارات البحرية المسلية، التي ستكون متاحة للزوار من الرحلات بالغواصات المائية، والدبابات المائية، والإبحار في البحر الأحمر.

أما في مدينة الملك عبدالله الرياضية، فسيقام أسبوع الملاكمة الذي سيشهد نزالا خاصا للبطل المسلم أمير خان، بحضور ومشاركة نجم سلسلة أفلام "روكي" سيلفستر ستالون، فيما سيقام حفل للفرقة الموسيقية الكورية "سوبر جونيور" الشهيرة عالميا. ويعد "موسم جدة" أداة استراتيجية لتطوير الميزات السياحية التي تملكها مدينة جدة، حيث تعد 25 في المئة من مشاريع البناء والتطوير والبنية التحتية المنفذة لـ"موسم جدة" ذات طبيعة مستدامة، وصممت لتخدم أهالي عروس البحر الأحمر على المدى الطويل.