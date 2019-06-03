، الانتهاء من تهيئة وتجهيز 279 مصلى للعيد في مكة المكرمة ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن الانتهاء من تجهيز ونظافة 240 مصلى للعيد موزعة على مختلف أنحاء مكة المكرمة والقرى التابعة لها.
وتفصيلاً؛ قامت الإدارة العامة للنظافة بأمانة مكة، ضمن جهود تجهيز المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام؛ بنظافة 240 مسجداً ومصلى، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة لتهيئة وتجهيز المساجد وقامت الأمانة بتكثيف الجهود الميدانية وتوفير العمالة والمعدات المتنوعة لإزالة المخلفات ونقل النفايات.
من جانب آخر، هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 279 من مصليات الأعياد من الجوامع والمصليات المكشوفة بمدينة مكة المكرمة.
وتم تجهيز جميع المصليات بالفرش ومكبرات الصوت، وسط متابعة من المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.
الانتهاء من تهيئة وتجهيز 279 مصلى للعيد في مكة المكرمةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-06-03
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن الانتهاء من تجهيز ونظافة 240 مصلى للعيد موزعة على مختلف أنحاء مكة المكرمة والقرى التابعة لها.
وتفصيلاً؛ قامت الإدارة العامة للنظافة بأمانة مكة، ضمن جهود تجهيز المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام؛ بنظافة 240 مسجداً ومصلى، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة لتهيئة وتجهيز المساجد وقامت الأمانة بتكثيف الجهود الميدانية وتوفير العمالة والمعدات المتنوعة لإزالة المخلفات ونقل النفايات.
من جانب آخر، هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 279 من مصليات الأعياد من الجوامع والمصليات المكشوفة بمدينة مكة المكرمة.
وتم تجهيز جميع المصليات بالفرش ومكبرات الصوت، وسط متابعة من المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
09:38 PM
عبر خطة متكاملة وموزعة على مختلف أنحاء المنطقة والقرى التابعة لها
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن الانتهاء من تجهيز ونظافة 240 مصلى للعيد موزعة على مختلف أنحاء مكة المكرمة والقرى التابعة لها.
وتفصيلاً؛ قامت الإدارة العامة للنظافة بأمانة مكة، ضمن جهود تجهيز المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام؛ بنظافة 240 مسجداً ومصلى، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة لتهيئة وتجهيز المساجد وقامت الأمانة بتكثيف الجهود الميدانية وتوفير العمالة والمعدات المتنوعة لإزالة المخلفات ونقل النفايات.
من جانب آخر، هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 279 من مصليات الأعياد من الجوامع والمصليات المكشوفة بمدينة مكة المكرمة.
وتم تجهيز جميع المصليات بالفرش ومكبرات الصوت، وسط متابعة من المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.
، الانتهاء من تهيئة وتجهيز 279 مصلى للعيد في مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الانتهاء من تهيئة وتجهيز 279 مصلى للعيد في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.