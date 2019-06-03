محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك (30 رمضان)، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب بيان دار الإفتاء الذي تمت إذاعته في بيان عاجل عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية. مصر تعلن غداً الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03 أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك (30 رمضان)، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب بيان دار الإفتاء الذي تمت إذاعته في بيان عاجل عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية. 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 Advertisements 09:29 PM أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك (30 رمضان)، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب بيان دار الإفتاء الذي تمت إذاعته في بيان عاجل عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية. ، مصر تعلن غداً الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر ،

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