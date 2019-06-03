انت الان تتابع تفاصيل خبر دول عربية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 08:55 مساءً - أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، مساء اليوم الاثنين، ثبوت رؤية هلال شهر شوال وأن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت السعودية والكويت والإمارات والبحرين والوقف السني في العراق والصومال واليمن، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبها أعلنت الأردن أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء.

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كما أعلن المفتي العام للديار الفلسطينية محمد حسين، تعذر رؤية هلال شوال ليكون غداً المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

مصر أيضاً وعلى لسان دار الإفتاء، ذكرت أنه تعذر رؤية هلال شوال ليكون بذلك العيد يوم الأربعاء.

وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر السعيد، اليوم، بعد ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.

وحسمت تركيا مسألة هلال شهر شوال عندما أعلنت مطلع العام الهجري الجاري 1440، أن عيد الفطر سيكون الثلاثاء 4 يونيو 2019، وذلك استناداً للحسابات الفلكية.