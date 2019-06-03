شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: ننفذ خطوات جديدة لاستقرار سوق النفط والان مع التفاصيل

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط التي شهدت تصاعدا في وتيرة التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة ووصفها بأنها ظاهرة لا مبرر لها على الإطلاق في ضوء توازنات السوق الحالية التي ما زالت جيدة وفي ضوء مستوى الالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”.

وأشار إلى أن جهود مجموعة “أوبك بلس” أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهرا تقريبا على الرغم من الشكوك التي واجهتها منذ البداية والتي تراجعت شيئا فشيئا لتحل محلها الثقة. مؤكدا أن الدول الـ 24 الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” ما زالت ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان.

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و بين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن هناك إجماعا بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام وستضطلع المملكة دون شك بدورها المحوري في هذا المسعى جنبا إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة “أوبك بلس”.

مضيفا بقوله “لقد وعدنا في السابق بأن نبذل كل الجهود بهدف تحقيق استقرار الأسواق وأوفينا بوعودنا وها نحن نقدم هذا الالتزام مجددا”.

وفي سؤال عن تمديد الاتفاقية الحالية لدول مجموعة “أوبك بلس” خلال الاجتماع القادم في فيينا في ظل الانخفاض الأخير في الأسعار أجاب قائلا “نحن لا نستهدف أسعارا محددة فالأسعار يحددها تفاعل عدد من المتغيرات بعضها لا تعد متغيرات أساسية مثل العناوين الجيوسياسية والمضاربات المالية وكما تعلمون فنحن نتخذ هذه القرارات الحاسمة من خلال إجراءات شاملة من التحليل والتشاور” .