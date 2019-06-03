شكرا لقرائتكم خبر عن ثبوت هلال شهر شوال وغداً أول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل

أعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين، أن يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. جاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق الاثنين، ثبوت هلال شهر شوال، وعليه فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "العربية" بورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير بالسعودية، فيما تحدثت أنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير.

وكانت لجان الترائي في المملكة العربية السعودية بدأت تحري هلال شهر شوال، الاثنين، استجابة للدعوة التي وجهتها المحكمة العليا لكافة المهتمين بتحري رؤية هلال الشهر، مساء اليوم الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري من العام 1440هـ.

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وجاء في بيان المحكمة أنها تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري هلال شهر شوال، داعية من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه لتسجيل شهادته.

وجاء في نص إعلان المحكمة: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ" .

وأضاف البيان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".