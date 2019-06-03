الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في الإمارات

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أعلنت قبل قليل، لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، برئاسة الدكتور سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أن يوم غدٍ الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور سلطان البادي، أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1440 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمّت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة، فقد ثبت لديها رؤية هلال شوال لهذا العام، وعليه فإن غدًا الثلاثاء الموافق ٤ يونيو 2019 هو أول شهر شوال لسنة 1440 هجرية.