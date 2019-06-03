إعلان المحكمة العليا يفصل بين تمير وسدير

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقّب المواطنون في كافة أنحاء المملكة بيان المحكمة العليا حول موعد عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال في مرصد تمير، وعدم ثبوته في مرصد حوطة سدير.

وكانت جامعة المجمعة قالت في بيان مقتضب لها : تعذّرت رؤية هلال شهر شوال ليوم الاثنين في المرصد الفلكي بحوطة سدير التابع لـجامعة المجمعة، وفي انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا.

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من جهة أخرى قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء: ‏ثبوت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي وفي انتظار باقي المراصد في باقي مناطق المملكة.

وكانت لجان الترائي في مراصد المملكة العشر قد أخذت مواقعها في وقت سابق اليوم لتحري هلال شهر شوال تلبية لدعوة المحكمة العليا.

يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.