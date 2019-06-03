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2019-06-03 أهالي حفر الباطن يتسوقون عصراً هروباً من ازدحام الليل متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن أجبرت الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع محافظة حفر الباطن من بعد صلاة العشاء الأهالي إلى الخروج للتسوق عصرا وذلك بهدف توفير الوقت وتجنب الازدحامات. Advertisements وبيّن فيصل الهزيمي أنه يفضل التسوق في رمضان عصراً لأن ساعات العمل في الليل قصيرة وتشهد الشوارع زحام ويضيع أغلب الوقت في البحث عن موقف لتجنب المخالفات المرورية.









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