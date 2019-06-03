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أهالي حفر الباطن يتسوقون عصراً هروباً من ازدحام الليل
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أجبرت الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع محافظة حفر الباطن من بعد صلاة العشاء الأهالي إلى الخروج للتسوق عصرا وذلك بهدف توفير الوقت وتجنب الازدحامات.
وبيّن فيصل الهزيمي أنه يفضل التسوق في رمضان عصراً لأن ساعات العمل في الليل قصيرة وتشهد الشوارع زحام ويضيع أغلب الوقت في البحث عن موقف لتجنب المخالفات المرورية.
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