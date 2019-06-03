شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن رؤية هلال شوال في تمير.. وتعذر رؤيته في سدير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) تداولت أنباء عن رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير فيما نشرت جامعة المجمعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن تعذر رؤية الهلال في سدير.

تداولت أنباء عن رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير فيما نشرت جامعة المجمعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن تعذر رؤية الهلال في سدير.

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