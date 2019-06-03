السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة حرصاُ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.



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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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