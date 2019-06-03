محافظ "منشآت" يهنئ القيادة والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات "منشآت"؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي كافَّة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل الرشيد الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

واختتم "الرشيد قائلًا: إن عيد الفطر المبارك يعد مناسبةً وفرحةً عظيمةً للمسلمين عامة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم أفراحه على الأمتين العربية والإسلامية"