محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت دولتا الإمارات والكويت أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد. وكانت قد أعلنت في وقت سابق المحكمة العليا في المملكة أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد. الكويت والإمارات تعلنان غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03 أعلنت دولتا الإمارات والكويت أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد. وكانت قد أعلنت في وقت سابق المحكمة العليا في المملكة أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد. Advertisements 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 08:46 PM أعلنت دولتا الإمارات والكويت أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد. وكانت قد أعلنت في وقت سابق المحكمة العليا في المملكة أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد. ، الكويت والإمارات تعلنان غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد ،

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