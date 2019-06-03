محمد بن مسعود - الدمام - ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعتين المقبلتين قرارها بشأن موعد حلول عيد الفطر المبارك وفق ما وردها من لجان الترائي.

ويتوقع أن يعلن بأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر وذلك بعد تقدم عدد من الشهود برؤية الهلال في تمير. ترقب لقرار المحكمة العليا.. توقعات بأن يوم غد أول أيام عيد الفطر عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-03 ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعتين المقبلتين قرارها بشأن موعد حلول عيد الفطر المبارك وفق ما وردها من لجان الترائي.

ويتوقع أن يعلن بأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر وذلك بعد تقدم عدد من الشهود برؤية الهلال في تمير. 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 Advertisements 08:02 PM ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعتين المقبلتين قرارها بشأن موعد حلول عيد الفطر المبارك وفق ما وردها من لجان الترائي.

ويتوقع أن يعلن بأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر وذلك بعد تقدم عدد من الشهود برؤية الهلال في تمير. ، ترقب لقرار المحكمة العليا.. توقعات بأن يوم غد أول أيام عيد الفطر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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