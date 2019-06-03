"مرور الجوف" يطيح بمخالف عدّل هيكل سيارته.. والعقوبة مشددة

ضبطت إدارة مرور منطقة الجوف إحدى المركبات قام سائقها بتعديل هيكلها مخالفاً بذلك نظام المرور، حيث يمنع النظام أي إجراء تعديل على هيكل المركبة، وتم حجز المركبة تمهيداً لعرض سائقها على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقه.
يأتي هذا ضمن الجهود التي يبذلها مرور الجوف في رصد المخالفين للأنظمة وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة في حق المخالفين.
وحذرت إدارة المرور من مخالفة نظام المرور مطالبة السائقين بالالتزام بالتعليمات، مؤكدةً أنها ستتعامل وبكل حزم وبشكل فوري لإيقاف المخالفين متمنية السلامة للجميع.
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