الفلكي ملهم هندي: ولادة هلال العيد فكليًا وبانتظار الرؤية الشرعية

أكّد الفلكي ملهم هندي أنه تمّت ولادة هلال شهر شوال بعد ظهر اليوم، لكن هذه الولادة لا تعني دخول الشهر شرعيًا.وقال ملهم هندي : عند الساعة ١:٠٢ من مساء اليوم الاثنين 29 رمضان، وُلد هلال العيد ولادة فلكية وانتهى القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.

وتابع أن الولادة الفلكية تعني وصول القمر على خط واحد مع الأرض والشمس، ولا تعني دخول الشهر شرعيًا، حيث لا بد من رؤية هلال العيد بعد غروب الشمس ليدخل الشهر شرعيًا.