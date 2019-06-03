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تَوقّع الفلكي خبير رصد الأهلّة والطقس، محمد بن ردة الثقفي، بعد مشيئة الله تعالى، أن يكون يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال (عيد الفطر المبارك).
جاء ذلك بعد أن اختتم متابعة مراحل منازل القمر الأخيرة، صباح اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.
وتوقع الثقفي بحسب سبق ، أن تتم رؤية الهلال بواسطة التلسكوب أو المناظير من مراصد المنطقة الوسطى في “سدير، وتمير، وشقراء”؛ كونها مراصد صحراوية وغروب الشمس فيها يكون ملامسًا ظاهريًّا لأرضية الصحراء، ويعطي فرصة لرؤية الهلال لأقل من ٤ درجات في حالة صفاء الأفق من السحب أو الغبار أو شفق الشمس.
وحث الفلكي “الثقفي” مَن حباه الله حدة البصر، على المساهمة والخروج للأماكن مكشوفة الأفق لترائي الهلال، والاجتهاد في الرؤية الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلكي الثقفي يحسم الجدل حول رؤية الهلال ويحدد أول أيام العيد – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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