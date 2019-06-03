عُثر اليوم على جثة الشاب “مفقود الدلم” إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي، في نعجان بالدلم. وكان المتوفى قد فقد يوم الخميس الماضي، واستمرت عملية البحث عنه لعدة أيام. وقال عم المفقود المواطن حمد جدوع آل ملحان بحسب “سبق”: تم العثور على آثار ابن أخي بنعجان الدلم متوفيًا ، ودعا المسؤولين إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب تأخر استلام بلاغ فقدان “إبراهيم”، ومحاسبة المتسبب في ذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 4 أيام .. العثور على مفقود الدلم على هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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