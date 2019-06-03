بالصور: القبض على صاحب سيارة المارلبورو بالجوف

ضبطت إدارة مرور منطقة الجوف، اليوم الاثنين، إحدى المركبات، بعد قيام سائقها بتعديل هيكلها مخالفًا بذلك نظام المرور.

وقام صاحب المركبة بكتابة اسم ماركة السجائر الشهيرة «مارلبورو» ورسم حصانًا بحجم كبير على هيكل سيارته.

وتمَّ حجز المركبة تمهيدًا لعرض سائقها على الهيئة المرورية، لتشديد العقوبة بحقه.

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