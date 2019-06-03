عاجل رؤية #هلال_شوال

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. أعلنت لجنت الترائي في تمير رؤية هلال شهر شوال وبذلك اليوم الإثنين هو آخر أيام شهر رمضان لعام 1440 هـ، وأن الثلاثاء هو غرة شهر شوال و أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركة. حيث أعلنت المحكمة ذلك رسمياً.





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