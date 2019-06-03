«عيد الغاط» يشهد فعاليات ترفيهية واستعراضية وشعبية للفئات كافة

يرعى محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، فعاليات عيد الفطر المبارك بمحافظة الغاط، والذي يقدم أكثر من عشر فعاليات متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر على مدى ثلاثة أيام في «حديقة السريع بجوار أمن الطرق»، عروضًا ترفيهية عدة تشمل الفنون الشعبية المختلفة، إضافة إلى عروض موسيقية، تُقدم لأول مرة على مستوى المحافظة، إلى جانب الأنشطة الاستعراضية، والبرامج الخاصة بفئة الأطفال والألعاب النارية وغيرها.

وتشمل الفعاليات، تنظيم حفل الأهالي السنوي بحضور المحافظ ومسؤولي الجهات الحكومية وأبناء المحافظة، وبرامج متنوعة يشهدها الحفل الرسمي.

وأكد المشرف العام على الاحتفالات رئيس بلدية الغاط المهندس سلطان النتيفات أن اللجنة تحرص على توفير أنشطة وبرامج أكثر تنوعًا لتناسب مختلف الفئات، سواء كانوا من الأطفال أو الأفراد أو العائلات، مشيرًا إلى أنها استقطبت عددًا من الفرق التي تُعرف بتميزها على مستوى المملكة لتقديم مجموعة عروض ترفيهية واستعراضية وفنية، منوّهًا بدعم ومتابعة محافظ الغاط للجنة، والتأكيد المستمر على بذل الجهود لرسم البسمة لدى أبناء المحافظة كافة وزوارها.

وأفاد رئيس بلدية الغاط، أن العروض الشعبية تشتمل على العرضة السعودية وكذلك السامري، واستعراض الأنشطة الاستعراضية، فيما تشهد الفعاليات حفلة موسيقية بمشاركة إحدى الفرق الفنية المميّزة، وتشهد فعاليات الأطفال والأسرة برامج ترفيهية تتضمن تقديم العديد من الجوائز.