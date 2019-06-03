تعذر ثبوت هلال شوال في سدير.. ورؤيته في تمير وشقراء

أكد عدد من المترائين في سدير تعذر رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، فيما قالت مصادر إن رؤية الهلال ثبتت في تمير وشقراء.

ويُنتظر استكمال إجراءات تسجيل الرؤية ورفعها للمحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم؛ لإعلان البيان الرسمي، بتحديد أول أيام العيد.

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين، الـ29 من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ.

وحثّت المحكمة العليا مَن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.