أكد عدد من المترائين في سدير تعذر رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الاثنين، فيما قالت مصادر إن رؤية الهلال ثبتت في تمير وشقراء.
ويُنتظر استكمال إجراءات تسجيل الرؤية ورفعها للمحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم؛ لإعلان البيان الرسمي، بتحديد أول أيام العيد.
وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين، الـ29 من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ.
وحثّت المحكمة العليا مَن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعذر ثبوت هلال شوال في سدير.. ورؤيته في تمير وشقراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.