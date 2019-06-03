تجهيز 240 مسجدًا ومصلى بمكة المكرمة لاستقبال المصلين خلال عيد الفطر

جهزَّت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، 240 مسجدًا ومصلى بمكة المكرمة والمحافظات والقرى التابعة لها؛ استعدادًا لتوافد المصلين، بعيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك ضمن جهود تجهيز المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام؛ حيث تم وضع خطة عمل متكاملة لتهيئة وتجهيز المساجد وقامت الأمانة بتكثيف الجهود الميدانية وتوفير العمالة والمعدات المتنوعة لإزالة المخلفات ونقل النفايات.

وتم تنظيف الشوارع والأرصفة المؤدية إلى المصليات، وتهيئة المواقف العامة للسيارات وتنظيفها آليًّا ويدويًّا، وزيادة عدد حاويات النفايات، وتشكيل فرق رقابية لأعمال الإصحاح البيئي؛ لضمان نظافة كافة المصليات والمساجد وتوفير الراحة والطمأنينة للمصلين.