إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق في المديرية العامة لحرس الحدود

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ . وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الالكتروني لـ بوابة أبشر



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