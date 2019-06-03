السعودية | إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق في المديرية العامة لحرس الحدود

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق في المديرية العامة لحرس الحدود والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:05 مساءً, 3 يونيو 2019 م المناطق - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة “جندي” للعام الهجري 1440هـ، وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الالكتروني لبوابة (أبشر التوظيف) على الرابط www.jobs.sa.

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