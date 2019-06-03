تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير .. وثبوت رؤيته في تمير

2019-06-03

متابعات الخليج 365 -الرياض

تعذّرت رؤية هلال شهر شوال الليلة في مرصد حوطة سدير فيما تم رؤية الهلال في مرصد تمير.

وقالت جامعة المجمعة في بيان مقتضب لها : تعذّرت رؤية هلال شهر شوال ليوم الاثنين في المرصد الفلكي بحوطة سدير التابع لـجامعة المجمعة، وفي انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا.

من جهة أخرى قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء: ‏ثبوت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي وفي انتظار باقي المراصد في باقي مناطق المملكة.

وكانت لجان الترائي في مراصد المملكة العشر قد أخذت مواقعها في وقت سابق اليوم لتحري هلال شهر شوال تلبية لدعوة المحكمة العليا.

يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.