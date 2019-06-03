- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير .. وثبوت رؤيته في تمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير .. وثبوت رؤيته في تمير
متابعات الخليج 365 -الرياض
تعذّرت رؤية هلال شهر شوال الليلة في مرصد حوطة سدير فيما تم رؤية الهلال في مرصد تمير.
وقالت جامعة المجمعة في بيان مقتضب لها : تعذّرت رؤية هلال شهر شوال ليوم الاثنين في المرصد الفلكي بحوطة سدير التابع لـجامعة المجمعة، وفي انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا.
من جهة أخرى قال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء: ثبوت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي وفي انتظار باقي المراصد في باقي مناطق المملكة.
وكانت لجان الترائي في مراصد المملكة العشر قد أخذت مواقعها في وقت سابق اليوم لتحري هلال شهر شوال تلبية لدعوة المحكمة العليا.
يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير .. وثبوت رؤيته في تمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.